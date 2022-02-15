Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Запуск нового диалога»: о чем условились Лавров и глава МИД Польши на переговорах

Константин Коковешников
Елизавета Потейчук
19:01 15.02.2022
Визит председателя ОБСЕ и по совместительству главы МИД Польши в Россию стал первым за десять лет. Отношения между странами по инициативе Варшавы в 2014 году оказались фактически разорванными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

На пресс-конференции по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с председателем ОБСЕ Збигневом Рау отмена войны, которую так сильно ждали на Западе, стала одной из главных тем для обсуждения. Прошедшие месяцы и недели у российских дипломатов выдались крайне трудными, и всем необходима разрядка. Многие бы несказанно удивились, если бы еще утром сказали, что она совпадет с визитом польской делегации.

Визит председателя ОБСЕ и по совместительству главы МИД Польши в Россию стал первым за десять лет. Отношения между странами по инициативе Варшавы в 2014 году оказались фактически разорванными. И основной темой, конечно, стала обстановка на Украине.

«Я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, он скажет, вот видите, как нажали на них, Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все, это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма, нам надо учиться такому», - считает глава МИД РФ.

Одним из главных критиков России вместе с Великобританией стала именно Польша. Помимо этого, с Францией и Германией страна входит в состав так называемого Веймарского треугольника, который еще до переворота на Украине давал письменные гарантии бывшему президенту страны Виктору Януковичу. В то время как там в очередной раз едва не вспыхнул крупный военный конфликт, глава МИД Польши заявляет о готовности сесть за стол переговоров с РФ.

«Мы выступаем с инициативой по запуску нового диалога по теме европейской безопасности. На наш взгляд, это поможет странам лучше понять друг друга, а также претворить в жизнь три главных правила безопасности в Европе», - сказал Рау.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе включает в себя дипломатов из почти 60 стран, но при этом в отличие от США и НАТО она не обладает даже собственным уставом, который долгое время предлагала принять именно РФ. Подход нашей страны строится на резолюциях ОБСЕ, принятых в Стамбуле и Астане. О том, что свобода одних стран на выбор военных блоков не может угрожать безопасности других.

«Ну а что касается содержания натовских ответов на наши предложения, то стремительность, с которой НАТО поменяло свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, не все могут признавать очевидным, когда на них нажимают всерьез», - заявил Лавров.

В ходе пресс-конференции Йенса Столтенберга стало понятно, что именно имел в виду глава МИД РФ. Генсек НАТО во время нее выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Россией, и в числе основополагающих тем - ситуация на Украине и контроль над вооружениями. Последние три года Москва настаивала на продлении договора СНВ-3 - по сути, единственного действующего сейчас международного документа.

«Сигналы, поступающие из Москвы, говорят о том, что у дипломатии есть шанс. Это дает повод для осторожного оптимизма, но на данный момент мы не видим никаких фактических признаков деэскалации», - подчеркнул Столтенберг.

Крупнейшие европейские СМИ все еще продолжают нагнетать обстановку. Утром 15 февраля они сообщили не только о дне, но и времени «начала войны». В недоумении находится и британский премьер-министр Борис Джонсон, который выступил в прессе чуть ли не главным борцом с Россией. На Украине уже записывают победу на свой счет в так и не разгоревшемся конфликте. Завтра, когда в свет выйдет новый тираж европейских газет, в прессе поднимется основная волна шумихи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:32 Армия
Видео
Шойгу пообщался с российскими летчиками на базе Хмеймим
17:55 В стране и мире
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что расширение НАТО не стоит в повестке дня
17:48 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Шольцем работу каналов RT DE в ФРГ и Deutsche Welle в России
11:04 Армия
Видео
МО РФ: на учения «Союзная решимость - 2022» приглашены иностранные военные атташе
13:04 Армия
В Кремле заявили, что право РФ проводить учения на своей территории не подлежит обсуждению
Популярное
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Морпехи вызвали контролируемую лавину на Камчатке при помощи минометов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.