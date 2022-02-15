«Запуск нового диалога»: о чем условились Лавров и глава МИД Польши на переговорах

На пресс-конференции по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с председателем ОБСЕ Збигневом Рау отмена войны, которую так сильно ждали на Западе, стала одной из главных тем для обсуждения. Прошедшие месяцы и недели у российских дипломатов выдались крайне трудными, и всем необходима разрядка. Многие бы несказанно удивились, если бы еще утром сказали, что она совпадет с визитом польской делегации.

Визит председателя ОБСЕ и по совместительству главы МИД Польши в Россию стал первым за десять лет. Отношения между странами по инициативе Варшавы в 2014 году оказались фактически разорванными. И основной темой, конечно, стала обстановка на Украине.

«Я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, он скажет, вот видите, как нажали на них, Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все, это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма, нам надо учиться такому», - считает глава МИД РФ.

Одним из главных критиков России вместе с Великобританией стала именно Польша. Помимо этого, с Францией и Германией страна входит в состав так называемого Веймарского треугольника, который еще до переворота на Украине давал письменные гарантии бывшему президенту страны Виктору Януковичу. В то время как там в очередной раз едва не вспыхнул крупный военный конфликт, глава МИД Польши заявляет о готовности сесть за стол переговоров с РФ.

«Мы выступаем с инициативой по запуску нового диалога по теме европейской безопасности. На наш взгляд, это поможет странам лучше понять друг друга, а также претворить в жизнь три главных правила безопасности в Европе», - сказал Рау.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе включает в себя дипломатов из почти 60 стран, но при этом в отличие от США и НАТО она не обладает даже собственным уставом, который долгое время предлагала принять именно РФ. Подход нашей страны строится на резолюциях ОБСЕ, принятых в Стамбуле и Астане. О том, что свобода одних стран на выбор военных блоков не может угрожать безопасности других.

«Ну а что касается содержания натовских ответов на наши предложения, то стремительность, с которой НАТО поменяло свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, не все могут признавать очевидным, когда на них нажимают всерьез», - заявил Лавров.

В ходе пресс-конференции Йенса Столтенберга стало понятно, что именно имел в виду глава МИД РФ. Генсек НАТО во время нее выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Россией, и в числе основополагающих тем - ситуация на Украине и контроль над вооружениями. Последние три года Москва настаивала на продлении договора СНВ-3 - по сути, единственного действующего сейчас международного документа.

«Сигналы, поступающие из Москвы, говорят о том, что у дипломатии есть шанс. Это дает повод для осторожного оптимизма, но на данный момент мы не видим никаких фактических признаков деэскалации», - подчеркнул Столтенберг.

Крупнейшие европейские СМИ все еще продолжают нагнетать обстановку. Утром 15 февраля они сообщили не только о дне, но и времени «начала войны». В недоумении находится и британский премьер-министр Борис Джонсон, который выступил в прессе чуть ли не главным борцом с Россией. На Украине уже записывают победу на свой счет в так и не разгоревшемся конфликте. Завтра, когда в свет выйдет новый тираж европейских газет, в прессе поднимется основная волна шумихи.