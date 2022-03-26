Предотвратить нападение: расчеты С-400 «Триумф» отразили удар условного противника под Калининградом

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Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота провели плановые учения по отражению удара условного противника.

Условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры. Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-У», «Небо-М» и мобильных радиолокационных станций «Каста» обнаружили самолеты условного противника на большой дальности, роль которых выполнили истребители Су-27 авиасоединения морской авиации флота.

Боевые расчеты С-400 взяли цели на сопровождение, выполнили захват и электронными пусками ракет уничтожили средства воздушного нападения при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. Отработка учебно-боевых задач проводилась в условиях массового радиоподавления авиации условного противника. В учениях было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

В феврале военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО, оснащенного системой С-400 «Триумф», выполнили электронные пуски ракет в рамках проведения тактических учений в Ленинградской области. Уточнялось, что программа отражения тренировочного авиационного удара включала аэродинамические и баллистические электронные цели.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Максим Румянцев, Николай Баранов