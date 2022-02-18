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Зенитчики ЗВО отбили воздушную атаку «противника» в Ленинградской области с помощью С-400 «Триумф»

07:19 18.02.2022
Кроме того, бойцы отразили нападение «вражеской» ДРГ и преодолели зараженный участок местности.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО, оснащенного системой С-400 «Триумф», выполнили электронные пуски ракет в рамках проведения тактических учений в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе ЗВО.

В ходе учений бойцы передислоцировались на установленное место, отразили атаку «вражеской» ДРГ», преодолели зараженный участок местности и перевели зенитную систему из походного положения в боевое. Также военнослужащие осуществили поиск, захват целей на сопровождение, выполнили опознавание их государственной принадлежности и провели электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Сообщается, что программа отражения тренировочного авиационного удара включала аэродинамические и баллистические электронные цели, которые применяются в ходе тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах РФ.

С-400 «Триумф» -  российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Олег Давыденко 

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