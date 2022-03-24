Медведев заявил, что однополярному миру пришел конец

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что США больше не являются хозяевами планеты Земля. Так он дал оценку действиям Запада в адрес России на фоне ситуации на Украине.

«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», - подчеркнул он во время большого интервью РИА Новости и RT.

Медведев также оценил специальную военную операцию на Украине и отношение российского общества к ней, в том числе тех, кто уезжает из страны, высказался о русофобии .

Несколькими днями ранее Дмитрий Медведев заявил, что санкции, которые были введены западными странами в адрес РФ в связи с событиями на Украине, не спровоцируют коллапс в отечественной экономике. По словам Медведева, у России есть все возможности для своего развития, а также партнерские связи с дружественными странами.

Запад ввел против России экономические санкции после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Многие международные компании приостановили или вовсе свернули свою деятельность на российском рынке.