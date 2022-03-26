Немецкие СМИ оценили неожиданный для Запада маневр Путина по оплате газа

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Решение российского лидера Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на энергетических рынках Запада. Об этом пишут обозреватели немецкого журнала Spiegel.

По мнению журналистов, данный маневр вызвал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран ЕС. Как отметил в беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум, Путину удалось «ошарашить Запад».

«Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», - пояснил Зюдекум.

При этом эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что такими действиями Москва пытается укрепить рубль. Обозреватели издания предположили, что эти цели вполне достижимы.

«Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и соответственно поднимется ее курс», - высказался Бофингер.

Ранее Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что Россия будет принимать оплату за поставляемый в Европу газ в рублях. Президент заверил, что поставки голубого топлива не прекратятся, отметив, что страна дорожит репутацией надежного партнера.

При этом накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не рассчитываться российскими рублями за поставки природного газа, как того требует Москва. Линднер посоветовал не принимать условия президента РФ Владимира Путина, а платить согласно заключенным контрактам, то есть в долларах и евро.