В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Немецкие СМИ оценили неожиданный для Запада маневр Путина по оплате газа

Виктория Ивашечкина
03:17 26.03.2022
Издание Spiegel пишет, что решение президента РФ спровоцировало нервозность на энергорынках ряда стран.
Немецкие СМИ оценили неожиданный для Запада маневр Путина по оплате газа
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Решение российского лидера Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на энергетических рынках Запада. Об этом пишут обозреватели немецкого журнала Spiegel.

По мнению журналистов, данный маневр вызвал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов и министерствах экономики стран ЕС. Как отметил в беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум, Путину удалось «ошарашить Запад».

«Таким образом, Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», - пояснил Зюдекум.

При этом эксперт по валюте Петер Бофингер считает, что такими действиями Москва пытается укрепить рубль. Обозреватели издания предположили, что эти цели вполне достижимы.

«Если западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, то спрос на российскую валюту возрастет и соответственно поднимется ее курс», - высказался Бофингер.

Ранее Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что Россия будет принимать оплату за поставляемый в Европу газ в рублях. Президент заверил, что поставки голубого топлива не прекратятся, отметив, что страна дорожит репутацией надежного партнера. 

При этом накануне министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не рассчитываться российскими рублями за поставки природного газа, как того требует Москва. Линднер посоветовал не принимать условия президента РФ Владимира Путина, а платить согласно заключенным контрактам, то есть в долларах и евро.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Силуанов рассказал, как перевод газовых расчетов на рубли повлияет на бюджет РФ
21:02 В стране и мире
Минфин ФРГ посоветовал компаниям не платить рублями за российский газ
20:30 Армия
Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства
20:07 В стране и мире
Видео
Трибунал расследует преступления националистов на Украине на основе данных проекта «Материалы следствия»
19:01 В стране и мире
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Популярное
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
Минобороны России: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Видео
В МО РФ сообщили о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.