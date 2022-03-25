Минфин ФРГ посоветовал компаниям не платить рублями за российский газ

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не рассчитываться российскими рублями за поставки природного газа, как того требует Москва.

«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», - сказал он в интервью телеканалу Welt (цитата по Reuters).

Линднер посоветовал не принимать условия президента РФ Владимира Путина, а платить согласно заключенным контрактам, то есть в долларах и евро, отметив, что конечное решение по расчетам останется за энергетическими компаниями.

Ранее финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» заявил, что при оплате за газ в рублях значение доллара и евро на международном финансовом рынке подрывается, растет значимость российской валюты, что создает очень серьезную конкуренцию на финансовых рынках. По мнению специалиста, ситуация во много будет зависеть от позиции Москвы и от того, насколько критически будут нуждаться в российских энергоносителях страны ЕС.

Накануне премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что в Европе не будут оплачивать газ из РФ в рублях и усомнился в том, что кто-нибудь в ЕС действительно знает, как выглядит российская валюта. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями.

Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что Россия будет принимать оплату за поставляемый в Европу газ в рублях. Президент заверил, что поставки голубого топлива не прекратятся, отметив, что страна дорожит репутацией надежного партнера.