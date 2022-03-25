Минфин ФРГ посоветовал компаниям не платить рублями за российский газ
Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал германским компаниям не рассчитываться российскими рублями за поставки природного газа, как того требует Москва.
«Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», - сказал он в интервью телеканалу Welt (цитата по Reuters).
Линднер посоветовал не принимать условия президента РФ Владимира Путина, а платить согласно заключенным контрактам, то есть в долларах и евро, отметив, что конечное решение по расчетам останется за энергетическими компаниями.
Ранее финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» заявил, что при оплате за газ в рублях значение доллара и евро на международном финансовом рынке подрывается, растет значимость российской валюты, что создает очень серьезную конкуренцию на финансовых рынках. По мнению специалиста, ситуация во много будет зависеть от позиции Москвы и от того, насколько критически будут нуждаться в российских энергоносителях страны ЕС.
Накануне премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что в Европе не будут оплачивать газ из РФ в рублях и усомнился в том, что кто-нибудь в ЕС действительно знает, как выглядит российская валюта. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями.
Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что Россия будет принимать оплату за поставляемый в Европу газ в рублях. Президент заверил, что поставки голубого топлива не прекратятся, отметив, что страна дорожит репутацией надежного партнера.