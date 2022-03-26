Бразилия предложила посредничество в переговорах между РФ и Украиной

Бразильские власти отметили, что страна нацелена на мир и консенсус позиции в ООН.

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Бразилия заявила, что готова выступить посредником и фасилитатором переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса.

«Бразилия, исходя из нацеленной на мир и консенсус позиции в Организации Объединенных Наций, действительно может быть посредником в этом диалоге», - сказал министр в интервью CNN Brasil.

Франса отметил, что в недавней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он выразил озабоченность избирательностью санкций, которые американская сторона и их союзники вводят против России. По его словам, под удар попадают партнеры России по всему миру.

Несколькими днями ранее Вашингтон отверг вероятность своего участия в переговорах между Москвой и Киевом. По словам советника главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, любые вопросы о возможных соглашениях с Россией должны решать сами украинцы.

Накануне глава делегации от России Владимир Мединский рассказал, что Москва и Киев постепенно сближают переговорные позиции по второстепенным вопросам, но по главным политическим темам фактически топчутся на месте. Также, по его словам, без демилитаризации, денацификации Украины, без признания официальным Киевом Крыма и Донбасса заключение договора вообще маловероятно.