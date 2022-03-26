Турция запретила ночную рыбалку в Черном море из-за обнаружения мины

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Власти Турции запретили ночную рыбную ловлю в акватории Черного моря из-за обнаруженной ранее в проливе Босфор мины. В министерстве сельского и лестного хозяйства страны заявили, что запрет вводится с 26 марта и действует до следующего объявления.

«Для безопасности жизни и имущества наших рыбаков и нашего народа с сегодняшнего дня до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Черного моря между Болгарией и Кефкеном», - приводит ТАСС заявление министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

Ранее Минобороны Турции подтвердило, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина. Ее уничтожили. Накануне оборонное ведомство России сообщило, что в западной части Черного моря дрейфуют не менее десяти украинских мин, которые сорвались с якорей и сейчас угрожают безопасности военных кораблей и гражданских судов.