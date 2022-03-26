Армия ВС РФ сбили Ми-24 и три БПЛА над Киевом, Черниговом и Балаклеей Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотных летательных аппаратов, уточнили в оборонном ведомстве. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, "ТРК Звезда" Читайте нас на: Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань был сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом, Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», - сообщил Конашенков. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 271 беспилотных летательных аппаратов, 1627 танков и других боевых бронированных машин, 167 установок реактивных систем залпового огня, 669 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1474 единицы специальной военной автомобильной техники. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика