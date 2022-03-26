Армия МО РФ показало кадры уничтожения украинского ЗРК «Бук» комплексом «Искандер» в Киевской области По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ был нанесен ракетный удар. Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения зенитно-ракетного комплекса «Бук» ВСУ высокоточным ракетным вооружением в Киевской области. «По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом “Искандер”», - говорится в сообщении МО. В российском оборонном ведомстве добавили, что контроль попадания осуществлялся беспилотником. Точное попадание в цель обеспечило уничтожение украинского зенитно-ракетного комплекса. Ранее Минобороны России продемонстрировало кадры пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр» с борта малого ракетного корабля по объектам ВСУ из акватории Черного моря. В результате точного попадания удалось уничтожить склад с боеприпасами в Житомирской области. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика