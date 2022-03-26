Экономист объяснил, как рост цен на продукты в США связан с событиями на Украине

Подорожание цен на еду в США формально с операцией РФ на Украине не связано, считает специалист.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал «Звезде», как рост цен на продукты питания связан с событиями, которые происходят на Украине.

«Из-за того, что кризис, американцы печатают деньги. Из-за этого подорожала еда. Из-за этого начался кризис в Евросоюзе, из-за этого решили, что нужна маленькая войнушка, поэтому накачали Украину, чтоб она начала войну с Россией, а Россия упредила украинскую атаку на три - четыре дня. То есть формально не связано, это следствие одной причины, но подорожание цен на еду в США формально с нашей операцией на Украине не связано», - сказал он.

Ранее сообщалось, что в США продукты питания ощутимо подорожали в связи с введенными против России экономическими санкциями. На резкий рост цен пожаловались жители Нью-Йорка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.