Проход для танков и вода в Крым: какие задачи решают российские военные инженеры на Украине

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Саперы всегда идут первыми. Без инженерной разведки не обходится ни одно передвижение российских военнослужащих. Будь то передислокация, патрулирование или движение гуманитарной колонны. Маршрут засекречен, как и время, когда будут работать саперы.

Поднятый над головой кулак означает, что здесь, возможно, есть взрывоопасный предмет. К месту выдвигается сапер с миноискателем.

Отступая, националисты минировали дороги. Вдоль трассы «Херсон - Армянск» российские саперы ежедневно находят несколько установленных фугасов. Те, которые извлечь нельзя, уничтожают на месте.

В этот раз обнаружено самодельное взрывное устройство, в основе которого танковый снаряд, обмотанный целлофановым пакетом, с металлическим мусором внутри в качестве поражающих элементов. Фугас обезврежен, но необходимо проверить, нет ли под ним «сюрпризов», как часто бывает. На этот раз все чисто, снаряд уносят подальше от дороги и уничтожают.

Методично, шаг за шагом, саперы обследуют каждый метр, и так десятки километров в день. В зоне ответственности саперов Южного военного округа - практически вся Херсонская область. Работа ответственная и очень напряженная.

«Идешь, вот так делаешь, потом приходишь, уже все, выжатый, как лимон. А так, потом привыкаешь, и пошел уже, в костюмчике... Есть танковые снаряды с тротилом, и там, допустим, гвозди, то есть, чтобы повредить непосредственно пехоту. Разные есть, можно много об этом говорить. Вот это самое минное поле, которое в ручную ставили... Суток, наверное, трое мы его убирали», - рассказывает военнослужащий инженерных войск ЮВО Вячеслав.

Такие смешанные поля - самые сложные для работы саперов. Здесь установлены вперемешку и противотанковые, и противопехотные мины. Черно-белой лентой за спиной сапера обозначается безопасный проход. Проверяют каждый дюйм поля, здесь большое количество мин-ловушек. Так называемая мина с «сюрпризом», как говорят инженеры: под ней находится еще одна, поэтому извлекать ее нельзя, уничтожать ее будут накладным зарядом.

Первыми инженерные войска идут и в бой. Самоходная установка разминирования УР-77, больше известная как «Горыныч», несет два мощных заряда. После выстрела ими по минному полю взрывная волна уничтожает все вокруг - так саперы создают проход для танков. Также было и во время наступления 24 февраля, когда экипаж «Горыныча» был в первых рядах.

«Поступила задача проделать проход в противотанковом минном поле, взрывным способом. Экипаж и машина справились, я бы сказал хорошо, задача была выполнена... Выдвинулись за танками, впереди нас стоял танк, курировал периметр... Удар был нанесен, была пыль, но чтобы прям вот такого взрыва не было», - вспоминает военнослужащий инженерных войск ЮВО Дмитрий.

Трудно представить, что чувствует экипаж боевой машины во время боя, когда воздух гудит от пуль и снарядов, а за спиной - полторы тонны тротила. Однако с задачей экипаж справился, проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ проделали даже быстрее, чем требуется по нормативам.

«Это первая реальная боевая задача. Запомнилось что? Ну, было намного сложнее, чем на учениях, было темно, туман, стрельба танков. Как бы установку даже покачивало в некоторые моменты. А так, в принципе, все быстро, молниеносно. Выдвигаясь на такую задачу, огромная, очень огромная ответственность, потому что рядом товарищи. Ты должен выполнить задачу непосредственно минута в минуту. Из-за этого сильно переживаешь, плюс адреналин, такое, наверное, не передать словами, это надо прочувствовать», - отмечает военнослужащий инженерных войск ЮВО Денис.

Кроме реальных боевых задач инженерные подразделения Южного округа решают и другие, не менее важные. Всего в ста метрах от пропускного пункта «Каланчак» находится дамба. Ее возводили прямо на глазах у российских пограничников. Демонстративно сооружали и еще одно сооружение - отвод днепровской воды в море. С началом военной спецоперации воду в Крым снова вернули, но мало кто знает, что последнее препятствие на ее пути тоже устранили саперы 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

«Когда мы сюда прибыли, здесь дамба состояла из двух затворов, которые нельзя было краном поднять, потому что не успели еще здесь сделать затворные механизмы. Мы взрывным способом разрушили преграду и запустили воду», - поясняет командир 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады ЮВО Дмитрий Марков.

Работы у саперов хватает. Отступая, радикалы минировали мосты, дороги и даже огороды местных жителей. Российские инженерные подразделения каждый день планомерно сводят их старания на нет.