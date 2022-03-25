Байден прибыл в польский Жешув, расположенный в 100 км от границы с Украиной

Здесь американский лидер встретится с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые недавно были переброшены в Польшу.

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Президент США Джо Байден прибыл в Польшу. Борт номер один с американским лидером приземлился на аэродроме Ясенка под Жешувом. Этот город находится в 100 километрах от границы с Украиной.

Визит Байдена будет двухдневным, отмечает РИА Новости. Здесь американский лидер встретится с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые недавно были переброшены в Польшу.

В субботу, 26 марта, Байден приедет в Варшаву, где проведет официальную встречу со своим польской коллегой. Кроме того, президент США выступит с речью во дворе королевского замка. Как ранее говорил глава МИД Польши Збигнев Рау, эта речь будет важной для страны и мировой общественности. Каких-либо подробностей он не привел.

В город Жешув направлялся и самолет президента Польши Анджея Дуды. Однако ему пришлось совершить аварийную посадку в Варшаве. Об этом сообщило Польское агентство печати. В Варшаве начали готовить резервный борт для Дуды.