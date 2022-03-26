Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации

Изменения вносятся в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года №5 -ФЗ «О ветеранах».

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников российской военной спецоперации по защите народных республик Донбасса ветеранами боевых действий. Изменения внесены в Федеральный закон «О ветеранах». Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»...изменение, дополнив его...позицией следующего содержания: “Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года», - говорится в документе.

В среду, 23 марта, Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания одобрила законопроект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Ранее с такой инициативой выступили сенаторы и депутаты ЕР.

Впоследствии этот законопроект единогласно одобрили в Совете Федарации. За это решение проголосовали 163 сенатора.

Депутат ГД Владимир Шаманов рассказал «Звезде», что даст участникам военной спецоперации по защите ЛДНР статус ветеранов боевых действий. Парламентарий объяснил, что участникам боевых действий прописаны в российском законодательстве меры соцподдержки.