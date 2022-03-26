В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации

Анна Назайкина
09:50 26.03.2022
Изменения вносятся в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года №5 -ФЗ «О ветеранах».
Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников российской военной спецоперации по защите народных республик Донбасса ветеранами боевых действий. Изменения внесены в Федеральный закон «О ветеранах». Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в раздел III приложения к Федеральному закону от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»...изменение, дополнив его...позицией следующего содержания: “Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной республики и Луганской Народной Республики: с 24 февраля 2022 года», - говорится в документе.

В среду, 23 марта, Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания одобрила законопроект о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Ранее с такой инициативой выступили сенаторы и депутаты ЕР.

Впоследствии этот законопроект единогласно одобрили в Совете Федарации. За это решение проголосовали 163 сенатора.

Депутат ГД Владимир Шаманов рассказал «Звезде», что даст участникам военной спецоперации по защите ЛДНР статус ветеранов боевых действий. Парламентарий объяснил, что участникам боевых действий прописаны в российском законодательстве меры соцподдержки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 В стране и мире
Кремль: Путин дважды за неделю обсуждал с Пашиняном ситуацию в Карабахе
11:14 Армия
Видео
Российский военный рассказал о разминировании полей, по которым ВСУ хотели наступать на Крым
10:19 Армия
Видео
Российская высокоточная ракета «Оникс» уничтожила базу горючего материала, которая снабжала группировки ВСУ
10:18 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили над Вишневым два украинских Су-25 и один Су-24
09:50 В стране и мире
Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации
Популярное
Видео
МО РФ: крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами в Житомирской области
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.