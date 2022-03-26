Задача выполнена: какие вооружения украинских националистов уничтожили ВС РФ за первый этап спецоперации

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Российские Вооруженные силы продолжают громить националистов в ходе специальной операции на Украине. Новые кадры боевой работы ударных вертолетов, зенитных ракетных комплексов и других подразделений опубликовало военное ведомство.

Вертолеты Ка-52 приближаются к огневым точкам противника. Экипаж замечает цель, и противотанковая управляемая ракета бьет по боевой машине Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Аллигаторы», работая в паре, наносят еще несколько точных ударов по ротно-опорному пункту ВСУ и только тогда вертолеты возвращаются на оперативный аэродром.

«Был и туман, и видимость падала. В очках было плохо видно. Но чувство того, что если я не сделаю эту работу, погибнут люди, подвигло меня выполнить работу на отлично, и хорошо, чтобы люди были живы. И дальше наша армия продвигалась», - говорит командир тактической группы Михаил.

Ночью армейская авиация поразила еще 51 военный объект на территории Украины.

«Среди них: два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники», - рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Наступающие части, пункты базирования прикрывают системы ПВО. И хотя большая часть боевых самолетов ВСУ к этому моменту уничтожена, украинская армия активно использует ударные беспилотники, а также «Грады» и тактические ракеты «Точка-У». По словам российских зенитчиков, все эти цели они успешно уничтожают еще на подлете.

«Недавно был налет на нашу точку. Летел "Град". Порядка 24 снарядов. Из 24 отразили 23. Да и то, потому что один летел мимо», - отмечает начальник расчета «Панцирь-С1» Никита.

ВСУ бьет и по населенным пунктам, обстреливает объекты инфраструктуры. Осколки снарядов можно найти на проселочных дорогах. Снаряд системы залпового огня «Смерч», к счастью, не разорвался. Осколками похожих снарядов усеяно все вокруг. Обстрелы случаются по несколько раз в день.

Еще одна атака произошла в тот момент, когда съемочная группа «Звезды» находилась рядом с расчетами ПВО. Прямо во время съемки была объявлена воздушная тревога. Члены съемочной групп укрылись за техникой.

В результате удара никто не пострадал. Целью ракет были позиции, которые зенитчики уже оперативно сменили.

Сегодня российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1397 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметил Конашенков.

Тем временем под Киевом догорает крупнейшая нефтебаза, по которой силы Военно-морского флота нанесли удар.

«Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны», - пояснил представитель Минобороны.

За ночь российские вооруженные силы продвинулась еще на четыре километра и овладели населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время идет наступление на позиции подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.