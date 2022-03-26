Неумелая постановка: кадры из «разграбленной военными РФ» по версии СМИ США лаборатории в Чернобыле

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Съемочная группа «Звезды» вновь работает в зоне чернобыльской катастрофы. На самой станции все спокойно. ЧАЭС под совместным контролем. Радиационный фон в норме, все системы функционируют в штатном режиме. Объект нашего внимания расположен в десяти километрах от станции. На первый взгляд, неприметное здание - Центральная аналитическая лаборатория города Чернобыль. Ярко «засветившиеся» накануне в американских СМИ.

«Российские войска разграбили и уничтожили лабораторию рядом с заброшенной Чернобыльской атомной электростанцией, которая использовалась для контроля радиоактивных отходов. По данным украинского правительственного агентства… из лаборатории были изъяты образцы радионуклидов - нестабильных атомов, которые могут излучать высокие уровни радиации. Агентство выразило надежду, что Россия использует эти образцы для "нанесения вреда себе, а не цивилизованному миру"», - говорится в сюжете CNN.

На первых же шагах - угроза. Сопровождающие специалисты предупреждают об опасности подрыва. Подозрение на самодельное взрывное устройство (СВУ). Под столом - компьютер, подключенный к электрической сети, а внизу стоит несуразный конденсатор. Это должны проверить специалисты-саперы.

Первым к «заряженному» компьютеру, рискуя жизнью, идет росгвардейский Самур. Пес не учуивает взрывчатых веществ. Его хозяин-сапер завершает работу.

«Была осмотрена серверная комната на наличие СВУ. Наличие СВУ не подтвердилось», - говорит военнослужащий.

Фальшивкой, как оказывается на поверку, может быть не только это «СВУ». По общему мнению и работающих журналистов, бывавших в горячих точках, и видавших виды силовиков весь этот погром в целом выглядит как-то «самодельно».

На место с журналистами прибыли бойцы Росгвардии, которые получили приказ охранять эту лабораторию. Оценив обстановку, некоторые силовики говорят, что все это похоже на некую постановку и даже фарс. Слишком деланно разбросаны вещи. Буквально в каждой комнате и кабинете - бутылки из-под алкоголя. На вопрос «Зачем все это?» участники спецоперации отвечают без долгих раздумий.

«Для того чтобы создать негативное мнение о российских военных, об их деятельности на территории Украины, а конкретно на территории Чернобыля и Чернобыльской станции. Для того чтобы всколыхнуть общественное мнение и подготовить негативные информативные сообщения в СМИ для дальнейших своих политических игр», - отмечает военнослужащий.

Еще один факт в ту же копилку: туалетная бумага, мыло, бинты, которых здесь множество. Словом, все то, что интересовало любого солдата во все времена, на любом фронте, здесь - в складских помещениях лаборатории - абсолютно не тронуты.

В целости и сохранности, впрочем, и дорогостоящее исследовательское оборудование с наклейками «Поставлено за счет средств Евросоюза». А вот данных, как оно использовалось, - нет.

Это центральная аналитическая лаборатория Чернобыля. Доподлинно известно, что здесь занимались изучением радиационных отходов. Над чем еще могли работать ее специалисты уже, наверное, никогда не узнать. Из серверов вырваны или уничтожены все носители. И даже из системных блоков извлечены жесткие диски с информацией.

Разгадку того, что происходило здесь несколько дней назад, можно было бы получить с помощью видеозаписей. Но камер наблюдения в радиологическом центре не наблюдается. Не видно даже следов их присутствия на стенах и потолках важного режимного объекта.

Примечательно, что ни в одном из блоков объекта, и даже в таких высокотехнологичных лабораториях, нет ни единой камеры видеофиксации.

На центральном посте наблюдения выясняется, что камеры все-таки были, но куда-то исчезли. Собственно говоря, как и все данные сервера.

Подвальные помещения лаборатории. В боксах с отверстиями для рук операторов и на полках - емкости с неизвестными веществами. В споре «Кто прав?» между американскими и российскими СМИ точку ставит старый добрый советский дозиметр. Показатели на панели зашкаливают. Превышение нормы облучения в несколько сотен раз. Дальше здесь будут работать специалисты.