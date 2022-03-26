МО РФ: крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами в Житомирской области

Как сообщили в Минобороны России, уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы.

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Крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами в Житомирской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области», - сказал он в ходе брифинга.

Накануне стало известно, что высокоточным крылатым ракетам «Калибр» удалось уничтожить крупнейшую из оставшихся у ВСУ базу горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Отмечалось, что с топливной базы в Калиновке осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части Украины.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.