ВС РФ уничтожили «Точку-У» в районе населенного пункта Васильевка

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета, а также шесть БПЛА.

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Российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета, а также шесть БПЛА. Также была уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка», - сказал он в ходе брифинга.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине удалось уничтожить 267 беспилотников, 207 ЗРК, 1618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок РСЗО, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1453 единицы военной автоспецтехники.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донецкой и Луганской народных республик. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.