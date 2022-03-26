В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вучич заявил, что Европа неспособна заменить российский газ

Виктория Ивашечкина
00:51 26.03.2022
Президент Сербии также уточнил, что альтернативные РФ источники газа не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы.
Вучич заявил, что Европа неспособна заменить российский газ
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что национальные политики в Европе, к примеру, Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из РФ «стреляют себе в ногу».

«Когда я сказал, что нам нелегко платить в рублях, господин Песков был честен и сразу ответил, я не могу на это ничего сказать, кроме как "спасибо за это"», - подчеркнул Вучич в эфире национального телевидения.

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил правительству дать директиву «Газпрому» по изменению валюты платежей за газ в действующих контрактах на рубли. Позже Александр Вучич заявлял, что данное решение доставит Сербии много новых проблем. После этого Песков уточнил, что озабоченности Сербии будут приоритетны для российской стороны. За это сербский лидер и поблагодарил Москву.

Политик также отметил, что любые альтернативные России источники газа не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы.

«Поэтому немцы и австрийцы, с которым я встречался, говорят, что мы не можем уничтожать сами себя. Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя», - подчеркнул Вучич.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки природного газа в страны, ведущие недружественную политику в отношении Москвы, в долларах и евро - расчеты будут проводиться в рублях. 

Также сообщалось, что цены на газ в Европе ускорили темпы роста более чем на 10% после соответствующего решения Владимира Путина. 

Днем ранее стало известно, что страны Евросоюза и Еврокомиссии срочно начнут работу над общими закупками газа и водорода, платформу общих закупок откроют для Западных Балкан.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Силуанов рассказал, как перевод газовых расчетов на рубли повлияет на бюджет РФ
21:02 В стране и мире
Минфин ФРГ посоветовал компаниям не платить рублями за российский газ
20:30 Армия
Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства
20:07 В стране и мире
Видео
Трибунал расследует преступления националистов на Украине на основе данных проекта «Материалы следствия»
19:01 В стране и мире
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Популярное
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
Минобороны России: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Видео
В МО РФ сообщили о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.