Вучич заявил, что Европа неспособна заменить российский газ

Президент Сербии также уточнил, что альтернативные РФ источники газа не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что национальные политики в Европе, к примеру, Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из РФ «стреляют себе в ногу».

«Когда я сказал, что нам нелегко платить в рублях, господин Песков был честен и сразу ответил, я не могу на это ничего сказать, кроме как "спасибо за это"», - подчеркнул Вучич в эфире национального телевидения.

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил правительству дать директиву «Газпрому» по изменению валюты платежей за газ в действующих контрактах на рубли. Позже Александр Вучич заявлял, что данное решение доставит Сербии много новых проблем. После этого Песков уточнил, что озабоченности Сербии будут приоритетны для российской стороны. За это сербский лидер и поблагодарил Москву.

Политик также отметил, что любые альтернативные России источники газа не имеют достаточного объема топлива для растущих потребностей Европы.

«Поэтому немцы и австрийцы, с которым я встречался, говорят, что мы не можем уничтожать сами себя. Если введем санкции России по вопросу нефти и газа, то уничтожим сами себя», - подчеркнул Вучич.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки природного газа в страны, ведущие недружественную политику в отношении Москвы, в долларах и евро - расчеты будут проводиться в рублях.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе ускорили темпы роста более чем на 10% после соответствующего решения Владимира Путина.

Днем ранее стало известно, что страны Евросоюза и Еврокомиссии срочно начнут работу над общими закупками газа и водорода, платформу общих закупок откроют для Западных Балкан.