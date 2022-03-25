Страны ЕС срочно начинают работу над общими закупками газа и водорода
Страны Евросоюза и Еврокомиссии срочно начнут работу над общими закупками газа и водорода, платформу общих закупок откроют для Западных Балкан, говорится в заключениях саммита глав государств ЕС.
Отмечается, что Евросоюзу необходимо как можно скорее приступить к наполнению природным газом своих хранилищ.
Сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что Минфин России рассчитывает, что Запад подстроится под решение Москвы о переходе от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ рублями. В Минфине ФРГ также посоветовали не платить российской валютой за голубое топливо из РФ, но отметили, что решение остается за германскими энергетическими компаниями.
Между тем, финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» рассказал, что при оплате за газ в рублях растет значимость российской валюты, что создает серьезную конкуренцию доллару и евро на финансовых рынках.