Австралия ввела санкции против Лукашенко

В список также были включены ряд белорусских министров и военачальников.

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Власти Австралии ввели новые санкции в отношении ряда белорусских граждан, в том числе президента республики Александра Лукашенко и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении главы МИД Австралии Марис Пейн.

«Правительство Белоруссии и президент Лукашенко продолжают оказывать стратегическую поддержку России и ее вооруженным силам в их посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины», - сказано в сообщении дипломата.

Пейн отметила, что санкции в отношении сына Лукашенко вводятся из-за того, что он «занимал руководящие должности в правительстве страны и имел отношение к вопросам национальной безопасности».

Таким образом, дополнительные автономные санкции вводятся против Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и супруги Галины Лукашенко. В список были включены ряд белорусских министров и военачальников.

Ранее Александр Лукашенко порекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключить договор с президентом России Владимиром Путиным. При этом белорусский лидер предрек капитуляцию Украины, если Киев откажется подписывать договор с Москвой.