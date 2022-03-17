Лукашенко предрек капитуляцию Зеленскому в случае отказа договора с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключить договор с президентом России Владимиром Путиным. При этом белорусский лидер предрек капитуляцию Украины, если Киев откажется подписывать договор с Москвой.

«Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», - цитирует БелТА слова Лукашенко с интервью японскому телеканалу TBS.

Спецоперация на территории Донбасса закончится миром, убежден глава государства. Лукашенко также заявил об уверенности в том, что Белоруссия не будет втянута в этот конфликт.

Напомним, президент Белоруссии сообщал, что на территории Белоруссии в районе реки Припять была перехвачена и сбита ракета «Точка-У». Как утверждает Александр Лукашенко, одной ракетой разбомбить Белоруссию не выйдет.