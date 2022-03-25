В США выдвинули обвинения в киберпреступлениях четырем россиянам

Обвиняемым вменяется попытка, поддержка и проведение двух хакерских атак, нацеленных на глобальный энергетический сектор.

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Обвинения в киберпреступлениях выдвинуты в Соединенных Штатах в отношении четырех россиян. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает Минюст США.

«Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения четырем российским гражданам, работавшим на российское правительство», - говорится в сообщении.

Обвиняемым вменяется попытка, поддержка и проведение двух хакерских атак, которые проходили отдельно, но вместе были нацелены на глобальный энергетический сектор, в период с 2012 года по 2018 год.

В частности, россиян обвиняют в планировании нанесения ущерба критически важной инфраструктуре за пределами Штатов, которая привела бы к двум аварийным отключениям на иностранном целевом объекте, в компьютерных взломах, в том числе, в атаках на цепочки поставок и других преступлениях.

Как заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, «российские хакеры, спонсируемые государством, представляют серьезную и постоянную угрозу критической инфраструктуре как в Соединенных Штатах, так и во всем мире». Она добавила, что американскому бизнесу в связи с этим необходимо укреплять свою защиту и сохранять бдительность.

Указанные в обвинительных заключениях лица находятся в розыске. За информацию об их местонахождении объявлена награда в размере до десяти миллионов долларов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы уже вмешивается в выборы в американский Конгресс, которые пройдут в конце 2022 года.