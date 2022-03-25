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Силуанов рассказал, как перевод газовых расчетов на рубли повлияет на бюджет РФ

Андрей Аркадьев
22:13 25.03.2022
Министр финансов РФ Антон Силуанов также отметил, что решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам.
Силуанов рассказал, как перевод газовых расчетов на рубли повлияет на бюджет РФ
© Фото: Газпром
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Минфин России рассчитывает, что Запад подстроится под решение Москвы о переходе от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, перевод этих платежей в рубли никак не отразится на бюджете РФ, поскольку все налоговые платежи выплачиваются в нацвалюте.

«Наши западные партнеры подстроятся под это решение и поймут, что рубль — это не менее надежная валюта, чем другие резервные валюты», - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-Заде на канале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал не рассчитываться рублями за поставки природного газа, как того требует Москва, поскольку подобный шаг мог бы послужить укреплению российской валюты, но отметил, что решение остается за германскими энергетическими компаниями.

Между тем, финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе со «Звездой» заявил, что при оплате за газ в рублях растет значимость российской валюты, что создает серьезную конкуренцию доллару и евро на финансовых рынках. Немаловажным фактором станет то, насколько сильно будут нуждаться в российских энергоносителях страны ЕС.

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