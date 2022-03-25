Культура на службе Отечеству: как прошла церемония награждения лауреатов премии Минобороны России

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Церемония вручения премии Минобороны в области культуры и искусства проходит в то время, когда Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию. Деятели культуры в свой профессиональный праздник, получая награды, благодарят тех, кто честно и до конца выполняет свой долг.

В Центральном академическом театре Российской Армии награждают лучшие военно-патриотические проекты и деятелей культуры. Открыл церемонию первый заместитель главы военного ведомства Руслан Цаликов. Перед этим на экранах показали кадры спецоперации и артистов, которые поддержали российских военнослужащих.

«Культура и армия - не буду здесь рассказывать прописные истины, что это всегда было рядом, всегда было вместе. Так было в годы ВОВ, в годы других испытаний. К счастью, мы пережили, но к сожалению был такой сложнейший период нашей жизни, когда эти два понятия пытались друг от друга отодвинуть. Но сегодня видно, что ничего из этого не вышло, ничего из этого не получилось», - заявил Цаликов.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства премия вручена народному артисту РСФСР, который не нуждается в представлении - режиссер Никита Михалков.

Певца и композитора, полковника медицинской службы в отставке Александра Розенбаума наградили премией Минобороны за вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Среди написанных им 800 песен и стихов, особое место занимают произведения о Великой Отечественной.

«Жизнь на войне, на любой войне, это максимальная экстремальная ситуация, в которой душа очень видна. Душа, поступки, мысли. Поэтому для меня эта тема всегда очень дорога своей экстремальностью и своей честностью максимальной», - сказал Розенбаум.

За воплощение образа защитника Отечества в российском кинематографе премия достается актеру Игорю Петренко. Награду ему вручают заместитель министра обороны Татьяна Шевцова и президент медиахолднига «Красная Звезда» Алексей Пиманов. Среди его известных работ роль лейтенанта Владимира Травкина в картине «Звезда». А еще драма «Небо», где Игорь сыграл летчика Олега Сошникова, прототипом которого послужил Герой России военный летчик Олег Пешков, погибший в ноябре 2015 года в Сирии.

Всего девять номинаций, среди них - «Культурно-просветительские проекты». Например, «Передвижная выставка «Золотой фонд Русского географического общества». Этот проект РГО рассказывают о великих путешественниках, первооткрывателях и военных географах. Коллектив ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск наградили премией за концертную программу «Поклонимся Великим тем годам!».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов