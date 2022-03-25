Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства

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Министерство обороны РФ вручило премии в области культуры и искусства. Церемония награждения лауреатов прошла в Центральном академическом театре российской армии.

Награды за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре получили певец и композитор, Народный артист России Александр Розенбаум, актер театра и кино Игорь Петренко, советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков.

«Культура и армия всегда были рядом, всегда были вместе. Так было в годы Великой Отечественной войны, так было в годы других испытаний», - сказал на церемонии первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

Он отметил, что в России был период, когда понятия культура и армия хотели отодвинуть друг от друга, но в итоге сделать это не удалось.

Также в этом году были награждены авторские коллективы Белгородского государственного театра кукол, издательства «Вече», Студии военных художников имени М.Б. Грекова, Русского географического общества, коллектив Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск, коллектив «К-825».

Идея учредить премию родилась несколько лет назад у министра обороны РФ Сергея Шойгу. В рамках конкурса можно попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов