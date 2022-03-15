Байден подписал бюджет, включающий $13,6 млрд помощи Украине и соседним странам

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 15 марта подписал законопроект, продлевающий финансирование правительства США до 30 сентября. Таким образом, до конца 2022 финансового года федеральное правительство получит 1,5 триллиона долларов. Из этой суммы 13,6 миллиардов долларов будут направлены Украине и соседним с ней странам в качестве гуманитарной и военной помощи.

Как сообщает РИА Новости, президент Байден завизировал данный документ на церемонии в Белом доме. Ранее американский лидер Джо Байден и его госсекретарь Энтони Блинкен были включены в санкционный список Российской Федерации. Министерство иностранных дел России опубликовало «стоп-лист», в который включены представители властей США и представленные с ними лица. В отношении указанных лиц вводятся персональные санкции.

Помимо этого, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия полностью не отказывается от поддержания официальных контактов с лицами, включенными в данный список. Также в Москве выразили готовность решать проблемы, которые могут возникнуть при организации контактов высокого уровня с упомянутыми представителями США.