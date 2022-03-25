Мединский оценил перспективы заключения договора с Украиной

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Без демилитаризации, денацификации Украины, без признания официальным Киевом Крыма и Донбасса заключение договора маловероятно. Об этом сообщил глава российской делегации в переговорном процессе, помощник президента России Владимир Мединский.

«Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны, - демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно», - отметил Мединский в беседе с ТАСС.

В то же время, добавил помощник президента, Россия видит стремление украинской стороны затянуть процесс переговоров, поскольку Киев ошибочно полагает, что время работает на него, сказал Мединский.

«Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся», - резюмировал помощник президента.

Мединский отметил, что Украина ограничена в принятии самостоятельных решений и по любым вопросам вынуждена советоваться с третьими странами. Москва с сожалением констатирует это, так как большого оптимизма подобное положение дел не внушает, напомнил глава российской делегации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело. По словам главы российской дипломатии, украинская сторона постоянно меняет свою точку зрения. В Кремле также заявили, что Москва хотела бы более конструктивного и активного переговорного процесса с Киевом.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.