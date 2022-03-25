В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мединский оценил перспективы заключения договора с Украиной

Ян Брацкий
17:31 25.03.2022
По оценке главы российской делегации на переговорах, Киев ограничен в принятии самостоятельных решений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Без демилитаризации, денацификации Украины, без признания официальным Киевом Крыма и Донбасса заключение договора маловероятно. Об этом сообщил глава российской делегации в переговорном процессе, помощник президента России Владимир Мединский.

«Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны, - демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно», - отметил Мединский в беседе с ТАСС.

В то же время, добавил помощник президента, Россия видит стремление украинской стороны затянуть процесс переговоров, поскольку Киев ошибочно полагает, что время работает на него, сказал Мединский.

«Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся», - резюмировал помощник президента.

Мединский отметил, что Украина ограничена в принятии самостоятельных решений и по любым вопросам вынуждена советоваться с третьими странами. Москва с сожалением констатирует это, так как большого оптимизма подобное положение дел не внушает, напомнил глава российской делегации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему переговоры Москвы и Киева идут тяжело. По словам главы российской дипломатии, украинская сторона постоянно меняет свою точку зрения. В Кремле также заявили, что Москва хотела бы более конструктивного и активного переговорного процесса с Киевом.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:13 В стране и мире
Силуанов рассказал, как перевод газовых расчетов на рубли повлияет на бюджет РФ
21:02 В стране и мире
Минфин ФРГ посоветовал компаниям не платить рублями за российский газ
20:30 Армия
Минобороны России вручило премии в области культуры и искусства
20:07 В стране и мире
Видео
Трибунал расследует преступления националистов на Украине на основе данных проекта «Материалы следствия»
19:01 В стране и мире
Видео
Увидеть своими глазами: западным журналистам показали, во что превратилась территория ЛНР после обстрелов ВСУ
Популярное
Видео
МО РФ: перехвачена шифровка с приказом командующего нацгвардии Украины о подготовке наступления в Донбассе
Видео
Минобороны России: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены
Видео
МО РФ: почти полностью остановлено снабжение ВСУ боеприпасами, горючим и продовольствием
Видео
«Нас с сербами 200 миллионов»: посольству США в Москве напомнили о бомбардировках Югославии в 1999 году
Видео
Минобороны России опубликовало карту украинских лабораторий, вовлеченных в военно-биологическую деятельность США
Видео
В МО РФ сообщили о приоритете сибирской язвы в биологической деятельности США на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.