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В Минобороны России заявили о намерении ежедневно открывать гумкоридоры на Украине

17:25 25.03.2022
На всех гуманитарных маршрутах ВС РФ неукоснительно соблюдают режимы тишины, обеспечивая безопасность мирных граждан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости
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Россия ежедневно будет открывать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных граждан Украины из зон ведения боевых действий. С таким заявлением в ходе брифинга выступил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная с 4 марта исключительно в гуманных целях Российская Федерация ежедневно предоставляет гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениям. Из них по одному гумкоридору в Россию и еще по одному в сторону западных границ Украины», - заявил Мизинцев.

С его слов, украинская сторона ни разу за весь период не подтвердила ни одного гуманитарного коридора в сторону России. Тогда как Минобороны РФ ежедневно согласовывает все предлагаемые Киевом дополнительные маршруты. На всех маршрутах ВС РФ неукоснительно соблюдают режимы тишины, несмотря на то что это замедляет темпы проведения специальной военной операции. Это делается в интересах спасения мирных граждан, добавил он.

«С украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск. На текущей неделе зафиксировано 17 обстрелов граждан, следовавших в гуманитарных колоннах, в том числе обстрел колонны беженцев из Мариуполя», - резюмировал генерал-полковник.

Ранее Минобороны РФ сообщило о создании гуманитарного коридора для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море. Гумкоридор для выхода иностранных судов из украинских портов будет действовать ежедневно с 08.00 до 19.00 по московскому времени начиная с 25 марта, подчеркнул он.

В настоящее время в украинских портах остаются заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Самостоятельно выйти в открытое море они не могут из-за угрозы обстрела со стороны украинских националистов.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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