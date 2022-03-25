Минобороны России: основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены

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Основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса», - сказал Рудской.

Было подчеркнуто, что спецоперация проводится в строгом соответствии с утвержденным планом. Отмечается, что задачи выполняются с учетом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин во время телеобращения объявил о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер отметил, что необходимо провести демилитаризацию и денацификацию страны, чтобы защитить население Донбасса.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов