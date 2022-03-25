В ЛДПР готовят иски в суд против распространивших фейки о смерти Жириновского

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

В Либерально-демократической партии России после распространения фейковых сообщений о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского собираются подать заявление в Генеральную прокуратуру. Кроме того, фракция готовит иски в суд против распространивших ложные сведения.

«ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые “похоронили” Жириновского... Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников», - сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

В ЛДПР также отметили, что в ситуации, когда информационное поле «накалено до предела», фейковые сообщения такого рода являются настоящей агтигосударственной провокацией.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о «смерти» Владимира Жириновского. Утверждалось, что политик последние сутки находился в коме.

Сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале также написал, что в столичном медучреждении умер лидер Либерально-демократической партии России. Эту информацию он подтвердил в разговоре с РИА Новости. Впоследствии член Совфеда удалил пост.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин данную информацию опроверг, а впоследствии посоветовал сенатору, распространившему фейковую информацию, сложить полномочия.

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медпомощь.