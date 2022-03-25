Шойгу обсудил с главой Минфина РФ вопросы финансирования гособоронзаказа

Как говорится в сообщении Минобороны России, министры также обсудили вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил России.

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что министры обсудили вопросы финансирования предприятиями ОПК государственного оборонного заказа. Также были подняты вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Шойгу в телефонном разговоре обсудил пути стабилизации ситуации в Карабахе с коллегой из Азербайджана.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении крупнейшей из оставшихся в Вооруженных силах Украины топливных баз. Как заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, база находилась под Киевом и была уничтожена при помощи ракет «Калибр».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов