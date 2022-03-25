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В воздухе, на воде, на земле: как продвигается спецоперация по защите Донбасса

Валентин Гвоздев
Денис Ивлев
14:12 25.03.2022
Вооруженные силы России сбивают украинские беспилотники, уничтожают крупнейший склад ВСУ и наступают на Донбассе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Вертолеты Ка-52 приближаются к огневым точкам противника. Экипаж замечает цель, и противотанковая управляемая ракета бьет по боевой машине ВСУ. «Аллигаторы», работая в паре, наносят еще несколько точных ударов по ротному опорному пункту ВСУ, и только тогда вертолеты возвращаются на оперативный аэродром.

«Был и туман и видимость падала. В очках было плохо видно. Но чувство того, что если я не сделаю эту работу погибнут люди подвигло меня выполнить работу на отлично и хорошо, чтобы люди были живы. И дальше наша армия продвигалась», - заметил командир тактической группы Михаил.

Ночью авиация поразила еще 51 военный объект Украины.

Наступающие части, пункты базирования прикрывают системы ПВО. И хотя большая часть боевых самолетов ВСУ к этому моменту уничтожена, украинская армия активно использует беспилотники, а также «Грады» и тактические ракеты «Точка-У». По словам российских зенитчиков, все эти цели они успешно уничтожают еще на подлете.

ВСУ бьет и по населенным пунктам, обстреливает объекты инфраструктуры. Осколки снарядов можно найти на проселочных дорогах.

«Это результат артиллерийского обстрела ВСУ. Снаряд системы залпового огня «Смерч», к счастью, не разорвался. Осколками похожих снарядов здесь усеяно все вокруг. Обстрелы случаются по несколько раз в день», - прокомментировал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Тем временем под Киевом догорает крупнейшая нефтебаза, по которой силы Военно-морского флота нанесли удар.

За ночь российские вооруженные силы продвинулась еще на 4 километра и овладели населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время идет наступление на позиции подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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