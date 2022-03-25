Армия Группировка ВС РФ продвинулась на четыре километра за ночь и наступает на 25-ю десантную бригаду ВСУ По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, Вооруженные силы России овладели еще пятью населенными пунктами в ходе наступления. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Минобороны России рассказали о наступлении Вооруженных сил РФ в ходе специальной операции по защите Донбасса. Это сделал официальный представитель МО России Игорь Конашенков. «Группировка войск российских Вооруженных сил за ночь продвинулась еще на четыре километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое», - заметил Конашенков. Он добавил, что в настоящий момент российские войска развивают наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Также Конашенков сказал, что оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 51 военный объект Украины за ночь. В их число входят два командных пункта, три установки РСЗО, два ЗРК «Бук М-1» и радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика