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ФСБ задержала агента СБУ, шпионившего за украинскими журналистами и политологами в России

Тимур Шерзад
12:56 25.03.2022
Сообщается, что обвиняемый был задержан при попытке получения данных относительно военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. 
ФСБ задержала агента СБУ, шпионившего за украинскими журналистами и политологами в России
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России сообщает о задержании в Москве украинского гражданина, обвиняемого в шпионаже. В ФСБ заявили, что он действовал под оперативным псевдонимом «Малыш» и шпионил за украинскими журналистами и политологами в России. 

Как сообщили в ФСБ, его имя - Рудась А.В. Также известно, что задержанный имеет двойное гражданство - Украины и Польши. 

«В 2019 году иностранец, прибыв на территорию Московского региона, в целях расширения оперативных возможностей для осуществления разведывательной деятельности поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии», - говорится в сообщении ФСБ.

В Федеральной службе безопасности заявили, что задержанный работал по заданию СБУ - собирал и передавал сведения по украинским политологам и журналистам, работающим в России. Объектами интереса «Малыша» были противники киевского режима. 

Сообщается, что Рудась был задержан при попытке получения данных относительно военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. 

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