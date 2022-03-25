В стране и мире Песков ответил «Звезде» на вопрос о ситуации с фейками о смерти Жириновского Анна Назайкина Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР и посоветовал сенатору, распространившему эти недостоверные сведения, сложить полномочия. © Фото: Komsomolskaya Pravda, RussianLook, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Звезде» ситуацию с фейковыми сообщениями о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Известно, во-первых, что сегодня кто-то утку запустил - это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста «Звезды». Песков добавил, что лидер ЛДПР находится в больнице в тяжелом состоянии, но под контролем врачей. Ранее Telegram-канал Mash сообщил о «смерти» Владимира Жириновского. Утверждалось, что политик последние сутки находился в коме. Сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале также написал, что в столичном медучреждении умер лидер Либерально-демократической партии России. Эту информацию он подтвердил в разговоре с РИА Новости. Впоследствии член Совфеда удалил пост. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин данную информацию опроверг, а впоследствии посоветовал сенатору, распространившему фейковую информацию, сложить полномочия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика