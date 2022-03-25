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Песков ответил «Звезде» на вопрос о ситуации с фейками о смерти Жириновского

Анна Назайкина
13:00 25.03.2022
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР и посоветовал сенатору, распространившему эти недостоверные сведения, сложить полномочия.
Песков ответил «Звезде» на вопрос о ситуации с фейками о смерти Жириновского
© Фото: Komsomolskaya Pravda, RussianLook, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Звезде» ситуацию с фейковыми сообщениями о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Известно, во-первых, что сегодня кто-то утку запустил - это неприлично. Слава богу, Владимир Вольфович жив», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста «Звезды».

Песков добавил, что лидер ЛДПР находится в больнице в тяжелом состоянии, но под контролем врачей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о «смерти» Владимира Жириновского. Утверждалось, что политик последние сутки находился в коме.

Сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале также написал, что в столичном медучреждении умер лидер Либерально-демократической партии России. Эту информацию он подтвердил в разговоре с РИА Новости. Впоследствии член Совфеда удалил пост.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин данную информацию опроверг, а впоследствии посоветовал сенатору, распространившему фейковую информацию, сложить полномочия.

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