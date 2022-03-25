Уничтожить украинскую артбатарею: кадры применения высокоточного оружия от МО РФ

В сообщении Минобороны России говорится, что расположение огневой позиции украинской артиллерийской батареи было замечено с беспилотника. С его же помощью и осуществили наведение высокоточного оружия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Оборонное ведомство России показало видео уничтожения позиций буксируемых артиллерийских орудий ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что расположение огневой позиции украинской артиллерийской батареи было замечено с беспилотника. С его же помощью и осуществили наведение высокоточного оружия.

В результате эффективного попадания высокоточных боеприпасов был уничтожен украинский командный пункт и артиллерийские орудия батареи ВСУ.

Ранее Минобороны России показывало кадры уничтожения украинского ротного опорного пункта при помощи ударных вертолетов Ка-52.

А под Киевом крылатыми ракетами «Калибр» была уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов