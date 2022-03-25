В МО РФ заявили об уничтожении 636 украинских орудий и минометов в ходе спецоперации

Кроме этого, по словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, был уничтожен 261 беспилотный аппарат и другие виды вооружения.

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В оборонном ведомстве России заявили об уничтожении 636 украинских орудий и минометов в ходе специальной военной операции. Об этом сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 261 беспилотный летательный аппарат, 204 зенитных ракетных комплекса, 1 587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки реактивной системы залпового огня, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 397 единиц специальной военной автомобильной техники», - заметил Конашенков.

Также он сообщил об успехах группировки Вооруженных сил России, которая продвинулась еще на четыре километра за ночь. Сейчас она наступает на подразделения 25-й десантной бригады ВСУ.

По словам Конашенкова, не проводили время зря и ударные вертолеты - так, Ка-52 и Ми-28Н уничтожили за ночь 24 единицы украинской боевой техники, включая семь танков.

Официальный представитель Минобороны России добавил, что под Киевом ракетами «Калибр» была уничтожена крупнейшая из оставшихся у ВСУ топливных баз.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов