Экономист предупредил о подорожании продуктов в Европе из-за антироссийских санкций

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Перебои с поставками зерна из России, которые могут возникнуть из-за введенных Западом антироссийских санкций, вызовут серьезные продовольственные затруднения в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

При этом он подчеркнул, что государства Европы не испытают серьезных проблем на этом фоне, хотя рост цен на продовольствие, по мнению эксперта, там, безусловно, произойдет.

«От поставок зерновых из России и Украины очень сильно зависят страны Северной Африки и Ближнего Востока. В этих странах могут быть очень серьезные продовольственные затруднения. Сама Европа способна восполнить недостатки продовольствия того же самого зерна или подсолнечного масла, сахара и т. д., которые поставлялись из России и Украины. Они могут восполнить этот недостаток за счет других. Например, США, Канады, Латинской Америки. Но это вызовет неизбежный рост цен, что уже происходит в этих странах, и, соответственно, недовольство населения. Кроме того, там проблемы снабжения продовольствием связаны еще и с ростом цен на топливо, что приводит к сбоям в работе транспорта. Из-за сложившихся цен на топливо перевозки становятся невыгодными. Это вызывает сбой в снабжении населения практически всей линейки продовольственных товаров. Это не значит, что там какая-то угроза голода и т. д. Я думаю, что они эту проблему решат. Выделят субсидии, дотации и прочее, но опять-таки это вызовет рост цен и будет вызывать недовольство населения в Европе», - поделился своей точкой зрения специалист.

Колганов также предположил, что продовольственный кризис в странах Северной Африки и Ближнего Востока может спровоцировать новые миграционные потоки из этих регионов в Европу.

«Основной поток мигрантов из тех же стран Северной Африки и Ближнего Востока в Европу, он в значительной степени формируется не только из-за политической нестабильности и военных конфликтов, но и по экономическим причинам - люди ищут возможность найти лучшие условия существования. Поток экономических мигрантов, конечно, будет расти на фоне экономических затруднений», - резюмировал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране могут ввести продуктовые карты. Таким образом местные власти рассчитывают избежать продовольственного кризиса, который может возникнуть из-за санкций, введенных Западом против РФ.