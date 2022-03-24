Россия открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи мирным жителям

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У жителей Мариуполя есть место, где они могут зарядить телефоны, получить медицинскую помощь или просто горячую еду. «Единая Россия» открыла в городе центр помощи тем, кто лишился самого необходимого.

Людям раздают свежий хлеб, дети не могут удержаться и несут буханки уже надкусанными. Взрослые встают в очередь к пункту, где есть доступ к электричеству. Многие из них потеряли связь с родными и сейчас могут попытаться найти близких по мобильному. Всем, кто в этом нуждается выдают сим-карты и гуманитарную помощь.

Продукты, воду, предметы первой необходимости, бытовую химию. Сегодня среди мариупольцев российский сенатор и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Он заверил, что после того как закончится спецоперация, пострадавший в ходе боев город обязательно восстановят.