США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму и Донбассе

Кроме того, ведомство продлило срок завершения сделок по импорту из России в страну морепродуктов.

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Американский минфин разрешил журналистам и сотрудникам СМИ своей страны проводить денежные сделки в Крыму, а также ДНР и ЛНР. Об этом говорится из обнародованной ведомством генеральной лицензии.

Кроме того, власти Штатов в рамках исключения из введенных санкций разрешили гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы диппредставительств и консульств третьих стран в РФ.

«Граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России», - сказано в документе, передает РИА Новости.

Также американский минфин продлил срок завершения сделок по импорту из России в страну морепродуктов до 23 июня текущего года.

Ранее в минфине США заявили, что американцы, находящиеся на территории России, могут использовать долларовые банкноты, в том числе ввозить и вывозить их. Граждане Штатов, которые находятся в РФ, смогут использовать банкноты «для личного содержания».

Напомним, Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств.