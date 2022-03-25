США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму и Донбассе
Американский минфин разрешил журналистам и сотрудникам СМИ своей страны проводить денежные сделки в Крыму, а также ДНР и ЛНР. Об этом говорится из обнародованной ведомством генеральной лицензии.
Кроме того, власти Штатов в рамках исключения из введенных санкций разрешили гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы диппредставительств и консульств третьих стран в РФ.
«Граждане США уполномочены участвовать во всех сделках, происходящих и необходимых для функционирования дипломатических или консульских представительств третьих стран, находящихся в России», - сказано в документе, передает РИА Новости.
Также американский минфин продлил срок завершения сделок по импорту из России в страну морепродуктов до 23 июня текущего года.
Ранее в минфине США заявили, что американцы, находящиеся на территории России, могут использовать долларовые банкноты, в том числе ввозить и вывозить их. Граждане Штатов, которые находятся в РФ, смогут использовать банкноты «для личного содержания».
Напомним, Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств.