Медведев заявил, что из-за санкций коллапса в экономике РФ не будет

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, которые были введены западными странами в адрес РФ, не спровоцируют коллапс в отечественной экономике. По словам Медведева, у России есть все возможности для своего развития, а также партнерские связи с дружественными странами. При этом, отметил политик, кабмин РФ уже принял необходимые меры по поддержке экономической сферы и россиян.

«Во многом ранее введенные санкции пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоемких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства», - написал Медведев у себя в Telegram.

Зампред Совбеза РФ также добавил, что активнее развивать импортозамещение во всех отраслях государство подтолкнули санкции, введенные Западом против Москвы в предыдущие годы. Поэтому, считает Медведев, ограничительные меры стране пошли только на благо.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что у России имеется достаточно сил для того, чтобы «поставить на место недругов». Он также подчеркнул, что линия поведения Запада по отношению к России является «преступно и аморальной».