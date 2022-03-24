Пранкер Вован рассказал, как ему удается разыгрывать любых иностранных министров

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров дозвонились до главы МВД Великобритании и поговорили с ней об украинских националистах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Владимир Кузнецов, более известный как пранкер Вован, рассказал «Звезде», как удалось разыграть министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. От имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля у нее поинтересовались, не боятся ли рядовые британцы принимать у себя украинских радикалов, которые могут попасть в страну среди беженцев. Чиновница договорилась до того, что поведала о том, что никто в Королевстве националистов из Украины не боится и готов помочь.

«Сейчас тема украинских беженцев очень популярна в Европе. Пока западная пресса все это поддерживает, любой политик, любой чиновник будет говорить, что поддерживает кого угодно, что примут кого угодно - хоть националистов, хоть фашистов, только если это будет полезно для собственного политического имиджа», - рассказал Вован.

Сначала пранкеры вышли на Прити Пател, а благодаря беседе с ней удалось дозвониться и до министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, добавил пранкер. В ходе разговора Уоллес рассказал, что его страна принимала активное участие в милитаризации Украины.

«История с Пател была самой первой. Здесь все по стандартной схеме. Связались с офисом. Они организовали разговор буквально за пару дней. Она подготовилась, в отличие от министра обороны. Тот ехал в машине и качество связи было плохое. Она говорила у себя в офисе, даже выставила флаг Украины рядом с британским в качестве поддержки. Она подготовилась и для нее этот разговор был очень важен», - заверил Кузнецов.

С его слов, министр до самого конца так и не поняла, что стала жертвой розыгрыша. В завершении разговора пранкеры откровенно глумились над ней, однако Пател все принимала за чистую монету.

«Она так и не поняла, что ее "разводили". Мы просили ее говорить смешные фразы на русском, она без задней мысли все это произносила, как бы в поддержку Украины», - посмеялся пранкер.

Как отметил Владимир Кузнецов, совершать розыгрыши становится все проще. За время пандемии коронавирусной инфекции все чиновники привыкли к тому, что их собеседники решают вопросы в удаленном формате.

«Это удобно, оперативно и нам приятнее смотреть на человека, все это записывать и выкладывать, зрителям видеоформат тоже презентабельнее, чем просто слушать разговоры», - уточнил Вован.

Официальной реакции Лондона на розыгрыш министра МВД пока не последовало, а вот за главу Минобороны власти Туманного Альбиона уже вступились. Они потребовали от YouTube срочно удалить ролик с записью разговора, мотивируя это угрозой нацбезопасности Великобритании. Пока безрезультатно.