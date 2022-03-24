Пранкер Вован рассказал, как ему удается разыгрывать любых иностранных министров
Владимир Кузнецов, более известный как пранкер Вован, рассказал «Звезде», как удалось разыграть министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. От имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля у нее поинтересовались, не боятся ли рядовые британцы принимать у себя украинских радикалов, которые могут попасть в страну среди беженцев. Чиновница договорилась до того, что поведала о том, что никто в Королевстве националистов из Украины не боится и готов помочь.
«Сейчас тема украинских беженцев очень популярна в Европе. Пока западная пресса все это поддерживает, любой политик, любой чиновник будет говорить, что поддерживает кого угодно, что примут кого угодно - хоть националистов, хоть фашистов, только если это будет полезно для собственного политического имиджа», - рассказал Вован.
Сначала пранкеры вышли на Прити Пател, а благодаря беседе с ней удалось дозвониться и до министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, добавил пранкер. В ходе разговора Уоллес рассказал, что его страна принимала активное участие в милитаризации Украины.
«История с Пател была самой первой. Здесь все по стандартной схеме. Связались с офисом. Они организовали разговор буквально за пару дней. Она подготовилась, в отличие от министра обороны. Тот ехал в машине и качество связи было плохое. Она говорила у себя в офисе, даже выставила флаг Украины рядом с британским в качестве поддержки. Она подготовилась и для нее этот разговор был очень важен», - заверил Кузнецов.
С его слов, министр до самого конца так и не поняла, что стала жертвой розыгрыша. В завершении разговора пранкеры откровенно глумились над ней, однако Пател все принимала за чистую монету.
«Она так и не поняла, что ее "разводили". Мы просили ее говорить смешные фразы на русском, она без задней мысли все это произносила, как бы в поддержку Украины», - посмеялся пранкер.
Как отметил Владимир Кузнецов, совершать розыгрыши становится все проще. За время пандемии коронавирусной инфекции все чиновники привыкли к тому, что их собеседники решают вопросы в удаленном формате.
«Это удобно, оперативно и нам приятнее смотреть на человека, все это записывать и выкладывать, зрителям видеоформат тоже презентабельнее, чем просто слушать разговоры», - уточнил Вован.
Официальной реакции Лондона на розыгрыш министра МВД пока не последовало, а вот за главу Минобороны власти Туманного Альбиона уже вступились. Они потребовали от YouTube срочно удалить ролик с записью разговора, мотивируя это угрозой нацбезопасности Великобритании. Пока безрезультатно.