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IIHF начала расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении кодекса этики

Ян Брацкий
20:05 24.03.2022
В настоящий момент никаких дисциплинарных взысканий к Федерации хоккея России не применялось.
IIHF начала расследование в отношении ФХР по обвинению в нарушении кодекса этики
© Фото: Samantha Gades, Unsplash
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Международная федерация хоккея начала расследование в отношении Федерации хоккея России по обвинению в нарушении кодекса этики организации. Как говорится в сообщении на официальном сайте организации, российскую спортивную федерацию заподозрили якобы в передаче командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) неких инструкций по поддержке специальной военной операции России по защите жителей Донбасса.

«Поскольку такое действие будет представлять собой нарушение Кодекса этики IIHF, Совет по этике проведет дальнейшее расследование и решит, будет ли это дело передано в Дисциплинарный совет IIHF», - говорится в сообщении на сайте Международной федерации хоккея. 

Кроме того, совет по этике Международной федерации хоккея рассмотрит возможные нарушения кодекса организации ее президентом Рене Фазелем.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, ее главная цель- демилитаризация и денацификация Украины. В ответ на это, страны коллективного Запада ввели против России санкции. Под ограничения попали и спортсмены. В частности, сборной РФ по хоккею запретили участвовать в чемпионате мира.

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