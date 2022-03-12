Депутат Европарламента назвала расизмом отстранение спортсменов из России

Решение международных спортивных федераций о недопуске российских атлетов к участию в соревнованиях является расизмом. Такое мнение высказал член Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Андерсон.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных либо политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, являются проявлением расизма в чистом виде», - заявил немецкий политик во время своего выступления в Европарламенте.

Депутат также назвала позором действия некоторых политических лидеров, которые, «склоняют современное сообщество к племенам», и отметил, что «никого из политиков это, видимо, не смущает».

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям отстранить от участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Этой рекомендации последовало большинство спортивных федераций во всем мире. Часть организаций также запретила атлетам использовать национальную символику, в том числе государственные флаг, гимн и слова «Россия» и «русский».

В настоящий момент российские Вооруженные силы проводят на территории Украины спецоперацию по защите жителей Донбасса, о начале которой 24 февраля этого года объявил президент РФ Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств, а также иностранных компаний и организаций сообщили о введении новых антироссийских санкций.