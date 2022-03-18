Секретный проект: как лаборатории Украины могли годами работать над биооружием

Дикие птицы и даже летучие мыши вместо ракет и бомб. Именно этих животных рассматривали специалисты Пентангона в качестве носителей опасных заболеваний, которые изучались в украинских биолабораториях. Причем, именно те патогены, которые можно было бы легко замаскировать под естественные вспышки эпидемий. Например, птичий грипп, который при определенных условиях может подорвать экономику и продовольственную безопасность. Этот проект вели в Харьковском институте ветеринарной медицины. В Минобороны считают, что эта работа должна стать предметом международного расследования.

«Только в 2021 году ущерб от птичьего гриппа превысил 1,7 миллиарда рублей. Было уничтожено шесть миллионов голов домашней птицы. В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от него составили порядка двух миллиардов евро. В рамках проекта «Флю-Флай-Вэй» Харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», - указал начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Чтобы искусственно сделать процессы эпидемии неуправляемыми, ученые находили благоприятные условия для быстрого распространения инфекций. При таких факторах наносится максимальный ущерб обществу и экономике страны. Вот выдержка из документа о проекте «Флю-Флай-Вэй».

«В частности, утки менее восприимчивы к птичьему гриппу, и могут переносить вирусы без очевидных симптомов и с низкими показателями смертности... Мы будем использовать новейшие технологии телеметрии для удаленного изучения передвижений уток в течение года. Это позволит изучить влияние перелетов ключевых резервуаров птичьего гриппа - диких уток - на риски передачи болезни от диких птиц к домашним», - указывается в тексте.

Работали в лабораториях на Украине и со смертоносными для человека патогенами чумы, сибирской язвы, черной оспой и пятнистой лихорадкой. И все это на протяжении многих лет. Представленные документы подтверждают - на Украине создавались компоненты мощного биологитическго оружия. Причем деньги от США на его изготовление шли через национальные органы здравоохранения.

«Перед Вами документ от 6 марта 2015 года, подтверждающий непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине... Обращаю Ваше внимание на то, что Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов», - заявил Кириллов.

Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования проводились, как минимум с 2009 года. Крупное финансирование получали из Америки лаборатории в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Одним из кураторов этой деятельности являлась Джоанна Уинтролл при посольстве США в Киеве.

В ходе реализации разных проектов были выделены шесть семейств вирусов, включая и коронавирусы, а так же три вида патогенных бактерий: возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза. У них «привлекательные» для биологического оружия характеристики: устойчивость к лекарственным препаратам и быстрая скорость распространения от животных к человеку и высокая смертность.

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