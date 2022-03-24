Армия В МО РФ заявили о необходимости международного расследования по истинным целям биолабораторий США В Минобороны России также обратили внимание на то, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHUTTERSNAP, Unsplash Читайте нас на: В Министерстве обороны РФ указали на необходимость международного расследования военно-биологической деятельности США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. «Считаем, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования», - сказал он. В Минобороны обратили внимание на то, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции, добавил Кириллов. В российском военном ведомстве указали на необходимость международного расследования военно-биологической деятельности США. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика