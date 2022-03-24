По словам начальника войск РХБЗ Кириллова, один из приоритетов для американских заказчиков исследований - возбудитель сибирской язвы. Для этого в рамках проекта UP-2 даже проводилось выявление сибиреязвенных скотомобильников в целях проведения проб почвы.

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В Минобороны России заявили, что биологическая деятельность США на Украине - угроза не только этой стране, но и регионам, куда осуществляется пересылка патогенов. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии», - заметил Кириллов.

Он подчеркнул, что это создает риски передачи в другие страны чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для самой Украины, но и для всех тех регионов, куда передавались образцы из контролируемых США биолабораторий на Украине.