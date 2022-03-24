В соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 - на наличие антител к вирусу Конго-крымской лихорадки.

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США и их союзники вывезли за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. В Минобороны РФ полагают, что скрининг иммунитета населения Украины проводился в целях выбора биологических агентов, опасных для населения определенного региона. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«В соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 - на наличие антител к вирусу Конго-крымской лихорадки», - сказал он.

По словам Кириллова, анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики.

В центр имени Лугара в Грузии было направлено более десяти тысяч проб. Среди получателей также референс-лаборатории в Великобритании, институт Леффлера в Германии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов