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Шойгу провел совещание по выполнению предприятиями ОПК гособоронзаказа в условиях санкций

15:14 24.03.2022
Сообщается, что по итогам прошедшего совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству России. 
Шойгу провел совещание по выполнению предприятиями ОПК гособоронзаказа в условиях санкций
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК гособоронзаказа в условиях западных санкций. Об этом сообщает Минобороны России.

Сообщается, что по итогам прошедшего совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству России. 

Ранее Шойгу на заседании Совбеза РФ доложил президенту России Владимиру Путину о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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